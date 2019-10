Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Sachbeschädigungen am Schulzentrum

Bad Pyrmont (ots)

Über den Feiertag, also vom 02. bis zum 04.10.2019 kam es auf dem Gelände des Schulzentrums Humboldtstraße/Georg-Viktor-Straße zu mehreren Sachbeschädigungen. Unter anderem wurden Außenjalousien am Musikpavillon unbrauchbar gemacht und eine Laterne an der Georg-Viktor-Straße zerstört. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Der Aufenthalt auf dem Schulgelände ist außerhalb der Schulzeiten ohnehin untersagt. Wer Hinweise zu Tätern oder Tatumständen geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Bad Pyrmont, Tel. 05281/94060, in Verbindung zu setzen.

