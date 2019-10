Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unterschlagung/Betrug

Bad Pyrmont (ots)

Am 02.10.2019, gegen 16.20 Uhr, versuchte ein 26-jähriger Mann aus Hameln mit einem Personalausweis, den er vermutlich gefunden hatte, in einem Geschäft in der Brunnenstraße einen Handyvertrag abzuschließen. Der Inhaber des Geschäftes wurde jedoch misstrauisch und rief die Polizei. Bei deren Eintreffen flüchtete der Mann, war aber nicht sportlich genug und wurde gefasst. Bei den weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass bereits mehrere Betrugstaten mit unterschlagenen Ausweiskarten durchgeführt worden waren. Gegen den polizeilich bereits bekannten Mann wurden mehrere weitere Strafanzeigen gefertigt.

