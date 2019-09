POL-VER: ++Rundballen brennen lichterloh - Zentraler Kriminaldienst übernimmt Ermittlungen++

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Auf einem Feld im Beppener Bruchweg sind in der Nacht zu Freitag mehrere Hundert Heuballen in Flammen aufgegangen. Die Ursache des Brandes ist noch unklar. Der Zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Verden/Osterholz übernimmt die weiteren Ermittlungen, die noch in der Nacht von Angehörigen einer Spezialisierten Tatortgruppe eingeleitet worden waren. Ersten Schätzungen zufolge beläuft sich die Höhe des entstandenen Sachschadens auf rund 30.000 Euro. Gegen 01.40 Uhr wurde der Brand entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt standen die in zwei Reihen aufgestapelten Heuballen bereits lichterloh in Flammen. Rund 65 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren aus Thedinghausen, Holdorf/Lunsen/Werder, Morsum, Beppen und Wulmstorf hatten alle Hände voll zu tun, um die Heuballen auseinander zu ziehen und abzulöschen. Es ist nicht auszuschließen, dass die Löscharbeiten noch den ganzen Freitag in Anspruch nehmen werden. Vorsorglich wurde auch ein Rettungswagen zur Brandstelle beordert. Der Beppener Bruchweg musste für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Eine Umleitungsstrecke wurde eingerichtet. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner angrenzender Wohngebiete per Rundfunkdurchsage gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten.

