Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Fahrer eines weißen Hondas gesucht

Nordhorn (ots)

Am Mittwochmorgen ist es an der Straße Am Ems-Vechte-Kanal zu einem Verkehrsunfall gekommen. Gegen kurz nach 10.30 Uhr streifte ein bislang unbekannter Fahrer eines vermutlich weißen Pkw Honda den Außenspiegel einer dort geparkten Daimler-Benz C-Klasse. Der Verursacher stieg kurz aus und klappte nur den Außenspiegel des beschädigten Autos wieder zurück. Im Anschluss fuhr er unerlaubt davon. Der Mann war etwa 70 bis 75 Jahre alt, hatte graues Haar und trug eine Brille. Zeugen konnten an seinem Honda das Teilkennzeichen NOH-K? 5?? ablesen. Hinweise nimmt die Polizei Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

