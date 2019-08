Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Mann im Emsauenpark zusammengeschlagen

Lingen (ots)

In der Nacht zum 17. August ist es am Dirtpark an der Gelgöskenstiege zu einer Körperverletzung gekommen. Zwischen 0 und 1 Uhr wurde dort ein 28-jähriger Lingener von zwei männlichen Täter grundlos attackiert und schwer verletzt. Nachdem sie ihn zu Boden geschlagen hatten, traten sie dem Mann mehrfach ins Gesicht, so dass er einen dreifachen Kieferbruch und mehrere Prellungen erlitt. Die beiden Täter waren in Begleitung zweier weiblicher Begleiterinnen. Diese und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0591)870 bei der Polizei Lingen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell