Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallflucht auf Kundenparkplatz geklärt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (JF) - Am Dienstagabend (11.06., 18.30 Uhr) beschädigte ein bis dahin unbekannter VW Golf-Fahrer beim Rangieren in eine Parklücke auf einem Kundenparkplatz eines Supermarktes an der Carl-Bertelsmann-Straße einen geparkten Mercedes.

Nach dem Zusammenstoß parkte der VW-Fahrer seinen Golf in einer anderen Parklücke auf der anderen Seite des Parkplatzes und ging einkaufen, ohne sich um seine Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern und sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Ein aufmerksamer Zeuge merkte sich das Kennzeichen des Unfallflüchtigen und benachrichtigte den später hinzukommenden Mercedes-Fahrer über Unfall.

Der Mercedes-Fahrer verständigte die Polizei und wartete am Fahrzeug des Unfallflüchtigen auf das Eintreffen.

Bei dem Unfallverursacher handelt es sich um einen 55-jährigen Gütersloher, gegen den ein Strafverfahren eingeleitet wurde.

