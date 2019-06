Polizei Gütersloh

POL-GT: Metalldiebe ertappt

Gütersloh (ots)

Rietberg (CK) - Am frühen Dienstagmorgen (11.06., 02.50 Uhr) wurde eine aufmerksame Zeugin auf Geräusche aufmerksam, die von einem Lagerplatz für Metall am Basterweg ausgingen. Da der Verdacht bestand, dass Metalldiebe am Werk waren, benachrichtigte sie umgehend die Polizei über den Polizeiruf 110.

Die sofort hinzugezogenen Polizeibeamten trafen noch in unmittelbarer Nähe auf zwei Sprinter und einen VW Polo mit Kennzeichen aus Recklinghausen und Dortmund.

Bei der Überprüfung dieser Fahrzeuge und ihrer Fahrer - drei Männer im Alter von 27, 29 und 37 Jahren - fanden die Beamten diverse Stahlrohre in den Transportern vor.

Daraufhin wurde das Trio vorläufig festgenommen und zur Polizeiwache nach Gütersloh gebracht.

In den sich hier im Laufe des Dienstags anschließenden polizeilichen Vernehmungen gab einer der Männer den Diebstahl des Metalls zu.

Gegen alle drei wurden Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls eingeleitet. Ein Mann aus Rumänien hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland, daher wurde von ihm zur Sicherung des Strafverfahrens noch eine Sicherheitsleistung erhoben.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell