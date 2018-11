POL-PPRP: (Ludwigshafen) - Unfall verursacht und geflüchtet

Ludwigshafen (ots) - Am 26.11.2018 gegen 17.10 Uhr fuhr ein unbekannter Autofahrer auf der A 650 in Richtung Bad Dürkheim, nahm dann am Oggersheimer Kreuz die Ausfahrt in Richtung Ludwigshafen und bog auf die K 3 ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 56-Jährigen. Dieser bremste stark ab, um einen Unfall zu verhindern. Allerdings fuhr dadurch ein hinter ihm fahrender 32-Jähriger auf sein Auto auf. Seine 58-jährige Beifahrerin wurde dadurch verletzt. Der unbekannte Unfallverursacher fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Zeuge, der die Situation beobachtet hatte, folgte dem flüchtenden Auto bis zu einem Parkplatz im Bereich der BG Unfallklinik und teilte der Polizei das Kennzeichen mit. Als er zum Auto ging, saß niemand mehr darin. Die Halterin des Autos konnten die Polizeibeamten feststellen. Wer das Auto tatsächlich gefahren hat, muss noch ermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz

Anke Buchholz

Telefon: 0621-963-1035

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell