Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Serie von Briefdiebstählen aufgeklärt

Bad Bentheim (ots)

In der letzten Woche gelang es der Polizei, in Zusammenarbeit mit der Deutschen Post, ein Ehepaar aus der Grafschaft Bentheim zu überführen. Das Ehepaar wird für mehrere Diebstähle von Briefsendungen in der zurückliegenden Zeit verantwortlich gemacht.

Der Ehemann war für ein Subunternehmen der Deutschen Post tätig und für die tägliche Leerung der Briefkästen im Bereich Gildehaus zuständig. Während der Touren sortierte die Ehefrau überwiegend Trauer- bzw. Glückwunsch-Briefe aus und durchsuchte diese nach Bargeld. Anschließend wurden die Briefe entsorgt.

Der Polizei in Nordhorn ist die Anzahl der verschwundenen Briefe derzeit nicht bekannt. Auch die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang nicht zu beziffern.

Geschädigte werden darum gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 in Verbindung zu setzen.

