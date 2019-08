Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Radfahrer verletzt, Verursacher flüchtig

Nordhorn (ots)

Am Montag ist es um 20:30 Uhr auf dem Richterskamp zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen.

Der Radfahrer befuhr den rechten Radweg in Richtung Denekamper Straße. In Höhe des Gebäudes der Freiwilligen Feuerwehr fuhr der unbekannte Fahrer eines dunkelblauen VW Polos über den dortigen Vorplatz nach rechts in Richtung Denekamper Straße. Dabei übersah er den Radfahrer. Dieser musste abbremsen, kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Der unbekannte Autofahrer entfernte sich, ohne sich um den verletzen Radfahrer zu kümmern.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921) 3090 in Verbindung zu setzen.

