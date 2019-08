Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Diebstahl verhindert

Lathen (ots)

Drei bislang unbekannte Täter haben gestern am frühen Nachmittag versucht, Lebensmittel aus einem Discounter an der Große Straße zu stehlen. Dabei gingen sie arbeitsteilig vor.

Ein Täter begab sich gegen 14:15 Uhr in den Markt. Dort befüllte er einen Einkaufswagen mit Waren im Wert von ca. 180 Euro und schob den Wagen anschließend in Richtung Eingangsbereich. Dort wartet bereits ein weiterer Täter und öffnete die Tür von außen. Als der Täter den Discounter samt dem Einkaufswagen verließ, wurde er von zwei Angestellten angesprochen und an der weiteren Tatausführung gehindert.

Anschließend stiegen die beiden Täter zu einer weiteren unbekannten Person ins Fahrzeug und verließen den Parkplatz in unbekannte Richtung. Der im Markt aufhältige Täter war ca. 30 Jahre alt, ca. 175-180 cm groß und von kräftiger, muskulöser Statur. Er hatte kurz geschorenes dunkles Haar und trug einen Dreitagebart.

Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer (0532)72100 entgegen.

