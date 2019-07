Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen-3 Verletzte bei Frontalzusammenstoß

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagmorgen, 11.07.2019, gegen 07.45 Uhr, befuhr ein 58 - jähriger Obernkirchener die Heuerßer Straße (L 444) in Reinsen. An der Abzweigung in die Rodenberger Straße, in die er einbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden BMW. Es kam zur Kollision, bei der sein Kleintransporter gegen ein drittes Fahrzeug, ebenfalls ein Kleintransporter, geschleudert wurde. Der Verursacher selber, der 43 - jährige BMW-Fahrer sowie der 22 - Jahre alte Fahrer des dritten Fahrzeuges wurden verletzt in Krankenhäuser eingeliefert. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden vorläufig auf mindestens 20.000 EUR. Die Landesstraße 444 musste zeitweise komplett gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:



Axel Bergmann

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse-und Öffentlichkeitsarbeit

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: +49 5721/4004-107 und +49 5021 9778-104

Fax: +49 5721 4004-250

Mobil: +49 1759324536

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell