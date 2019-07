Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 80-Jährige bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 80-jährige Bottroperin wurde am Dienstag um 12.45 h bei einem Unfall an der Osterfelder Straße leicht verletzt. Sie wollte gerade in ihr Auto einsteigen, als eine 76-jährige Bottroperin sie an der offenen Tür im Vorbeifahren touchierte. Die 80-Jährige musste zur Behandlung ins Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3500 Euro.

