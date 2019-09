Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Kleintransporter im Fokus - gemeinsame Kontrollen von Polizei und Zoll auf der Autobahn ++

Bild-Infos

Download

Langwedel (ots)

Bei gemeinsamen Kontrollen haben Zoll und Polizei in den letzten Tagen insbesondere die Fahrerinnen und Fahrer von Kleintransportern in den Fokus genommen. Die Kontrollen fanden auf dem Gelände der Rastanlage Goldbach statt. Unter den mehr als 60 kontrollierten Fahrzeugen und über 80 Insassen wurden insgesamt 16 Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt. In zehn Fällen handelte es sich um Verstöße wie Überladungen, technische Mängel und Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht. In vier Fällen waren die Verstöße so gravierend, dass den Fahrern sogar die Weiterfahrt untersagt werden musste. Ein 41-jähriger Fahrer eines Mercedes Vito aus der Republik Moldau wies sich mit einem gefälschten Ausweis aus. Der Mann hatte eine angebliche ID-Karte aus Litauen vorgezeigt, die von den Beamten jedoch schnell als Fälschung enttarnt wurde. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und illegaler Einreise eingeleitet. Für die weiteren polizeilichen Maßnahmen brachten Beamte ihn zum Zentralen Kriminaldienst in Verden. In einem anderen Fall zeigte ein 40-jähriger Mann aus Polen einen polnischen Führerschein vor. Dem Mann wurde in der Vergangenheit jedoch untersagt, seine polnische Fahrerlaubnis in Deutschland zu nutzen. Gegen ihn musste in diesem Fall daher ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Von ihm wurde vor Ort eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro einbehalten.

++ Ein Foto befindet sich in der Digitalen Pressemappe der PI Verden/Osterholz ++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Pressestelle

Jürgen Menzel

Telefon: 04231/806-104

www.polizei-verden-osterholz.de

www.twitter.com/Polizei_VER_OHZ

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell