Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Oberbruch - Mit Warnbake zugeschlagen

Bühl, Oberbruch (ots)

Das scheinbar unflätige Verhalten eines Unbekannten und der darauffolgende Verweis aus einer Gaststätte in der Mühlstettstraße führten am späten Montag zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein 43-Jähriger den aufgebrachten Unbekannten vor der Gaststätte Zeugenangaben zufolge beruhigen wollte, soll der Unbekannte zuerst mit der Faust und wenig später, einige Meter weiter auch unter Zuhilfenahme einer Warnbake zugeschlagen haben. Der 43 Jahre alte Verletzte musste zur Behandlung seiner leichten Blessuren in das Krankenhaus nach Baden-Baden Balg gebracht werden, konnte dieses allerdings noch in der Nacht wieder entlassen werden. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen zu dem Unbekannten aufgenommen. /ma

