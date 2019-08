Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Versuchter Einbruch

Bergisch Gladbach (ots)

Zwischen Montag und Mittwoch (21.08.) versuchten unbekannte Täter in der Zeit zwischen 06:00 Uhr und 15:10 Uhr in ein Reihenhaus in der Schillerstraße einzubrechen. Ein Zeuge bemerkte Einbruchsspuren am Haus und verständigte die Polizei. Die Täter wurden vermutlich gestört, sodass sie ihr Vorhaben nicht vollenden konnten.

Hinweise nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ma)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Pressestelle

Telefon: 02202 205 120

E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell