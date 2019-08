Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Spinde aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch (21.08.) brachen unbekannte Täter zwischen 00:00 Uhr und 04:00 Uhr in die Räumlichkeiten eines Kraftverkehr-Betriebshofes in der Hermann-Löns-Straße ein und hebelten 17 Spindfächer auf. Dabei wurden diverse unbekannte Gegenstände entwendet. Die Täter entwendeten außerdem einen Wechselgeldbehälter.

Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei RheinBerg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen.(ma)

