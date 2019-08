Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Einbruch in Heimwerkermarkt

Rösrath (ots)

In der Nacht auf Dienstag (20.08.) kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt auf der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Rösrath.

Die unbekannten Täter überkletterten einen circa vier Meter hohen Zaun und gelangten auf das Gelände des Baumarktes. Die Einbrecher bauten eine Scheibe aus und konnten so den Bereich der Verkaufsfläche betreten. Hier entwendeten sie mehrere Rasenmäher-Roboter.

Zeugenhinweise bitte an die Polizei Bergisch Gladbach unter 02202 205-0. (oa)

