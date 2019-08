Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - junge Harley-Fahrerin landet auf der Wiese

Overath (ots)

Eine 21-jährige Motorradfahrerin aus Köln ist am Dienstagabend (20.08.) auf der Kreisstraße 38 verunglückt.

Die Harley-Fahrerin war um 19:30 Uhr von Kreutzhäuschen in Richtung Burghof unterwegs. Auf der abschüssigen und kurvenreichen Strecke berührte nach ihren Angaben eine Fußraste die Fahrbahn. Dadurch verlor sie in einer Kurvenkombination die Kontrolle über ihre Maschine. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Straße ab und landete im Grünstreifen.

Die Kölnerin erlitt nach ersten Erkenntnissen bei dem Sturz leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in das Bensberger Krankenhaus. Die Harley-Davidson ist abgeschleppt worden. (rb)

