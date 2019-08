Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Einbruch in Heimwerkermarkt

Wermelskirchen (ots)

Am Wochenende (vom 17.08. auf den 19.08.) drangen unbekannte Täter in den Baumarkt am Biberweg in Wermelskirchen ein und entwendeten mehrere Rasenmäher-Roboter.

Sie kletterten über einen circa vier Meter hohen Zaun auf das Gelände des Baumarktes. Anschließend bauten sie ein Fenster aus und gelangten in den Verkaufsraum.

Hinweise bitte an die Polizei RheinBerg unter 02202 205-0. (oa)

