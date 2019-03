Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unfallflucht: Fahrerin eines weißen Kleinwagens gesucht

Bad Berleburg (ots)

Am Donnerstagmorgen in der Zeit zwischen 09.45 und 10.30 Uhr wurde ein in Bad Berleburg auf dem Parkplatz eines großen Supermarktes an der Bahnhofstraße geparkter grauer VW Sportsvan durch eine noch unbekannte Fahrerin eines weißen Kleinwagens beschädigt. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat bittet mögliche Zeugen um sachdienliche Hinweise zu der Unfallflüchtigen unter 02751-909-0.

