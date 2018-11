POL-FR: Lörrach: Kirschkernkissen in Mikrowelle vergessen - Feuerwehreinsatz

Freiburg (ots) - Am Mittwoch gegen 10.45 Uhr wurde durch eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Kolpingstraße Brandgeruch wahrgenommen und die Feuerwehr verständigt. Tatsächlich konnte auch durch diese starker Brandgeruch festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte die betroffene Wohnung lokalisieren und diese öffnen. In der Wohnung befand sich eine ältere Dame, die offensichtlich ein Kirschkernkernkissen in der Mikrowelle erwärmte und dieses vergessen hatte. Personen- und Sachschaden ist nicht entstanden.

