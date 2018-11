POL-FR: Binzen: Container aufgebrochen - Diesel entwendet

Freiburg (ots) - Auf einer Baustelle in Binzen ist von Montagabend bis Dienstagmorgen in mehrere Baucontainer eingebrochen worden. Die Täter brachen die Container auf und durchsuchten diese. Neben einer Motorsäge wurden auch mehrere hundert Liter Dieselkraftstoff entwendet. Da dieser mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sein muss, bittet das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, um die Meldung von verdächtigen Wahrnehmungen. Wem ist im Zeitraum von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 06.30 Uhr, ein Fahrzeug auf der Baustelle im Neumattenweg aufgefallen?

