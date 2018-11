POL-FR: Wehr: Vandalen erwischt - zwei Jugendliche zerstören Weihnachtsbeleuchtung

Freiburg (ots) - Couragierte Zeugen haben am Dienstagabend zwei Jugendliche auf frischer Tat gestellt, als diese in der Wehrer Hauptstraße die Weihnachtsbeleuchtung zerstörten. Eine Zeugin rief die Polizei und zusammen mit anderen Passanten hielt man einen jungen Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife fest. Die Zeugen sahen gegen 20:15 Uhr, wie die beiden Jungs die Lichterketten von Weihnachtsbäumen hinunterrissen und die Kerzen am Boden zertraten. Kurzerhand stellte sie die zwei zur Rede. Einer konnte flüchten, den zweiten übergab man der eintreffenden Polizei. In seiner Jacke fanden sich noch zwei Leuchtelemente eines Weihnachtsschmuckes. Dieser gab den Namen seines Tatgenossen preis. Derzeit prüft der Polizeiposten Wehr, ob die beiden auch für die Beschädigungen am Sonntagabend (wir berichteten) verantwortlich sind.

