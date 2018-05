POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) -

Rund 60 g Marihuana, ein Joint, zwei Crusher, eine Feinwaage und mehrere hundert Euro Bargeld waren die Bilanz einer polizeilichen Durchsuchung am Donnerstagmorgen im Buhlenweg. Die Polizeibeamten waren aufgrund eines anderen Ermittlungsverfahrens in die Wohngemeinschaft gekommen, als sie an der Zimmertür eines 21-jährigen Mitbewohners Marihuana-Geruch wahrnehmen konnten. Der junge Mann, der in seinem Zimmer angetroffen werden konnte und in die Durchsuchungsmaßnahmen einwilligte, hat sich nun wegen unerlaubten Handels mit Drogen zu verantworten.

Ein Hinweis auf Gasgeruch löste einen größeren Feuerwehr- und Polizeieinsatz am Donnerstag gegen 22.00 Uhr in der Steinstraße aus. Mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann rückte die Feuerwehr Konstanz aus und stellte fest, dass ein 18-jähriger Bewohner des Hauses in der Tiefgarage an seinem Motorrad Reparaturen vorgenommen hatte und dabei den Motor längere Zeit laufen ließ.

Zwei Verletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr in der Fürstenbergstraße. Ein 17-Jähriger war mit seinem Motorroller stadteinwärts gefahren und hatte an der roten Ampel in Höhe Buhlenweg anhalten müssen. Während der Jugendliche wartete und sein Handy bediente, schaltete die Ampel auf Grün, weshalb der 17-Jährige mit der linken Hand Gas gab und gleichzeitig sein Mobiltelefon in die Hosentasche stecken wollte. Hierbei geriet er ins Schlingern, kam auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem Pkw eines entgegenkommenden 27-jährigen Autofahrers zusammen. Eine hinter dem Rollerfahrer befindliche 27-jährige VW-Fahrerin konnte noch rechtzeitig abbremsen, ein nachfolgender 18-jähriger Pkw-Lenker fuhr jedoch mit seinem VW Golf auf den VW Lupo der Frau auf. Sowohl der Motorrollerfahrer als auch der 17-jährige Beifahrer im VW Golf verletzten sich bei dem Aufprall und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden

Wegen Betrugs ermittelt die Polizei gegen drei irische Staatsangehörige im Alter von 17, 19 und 21 Jahren, die am Mittwochnachmittag gegen 14.00 Uhr in der Mozartstraße in Petershausen den Bewohnern eines Wohngebäudes Reinigungsarbeiten angeboten hatten. Nachdem eine Bargeldsumme von 2.200 Euro vereinbart und ausgehändigt worden war, verließen die Tatverdächtigen nach fünf Stunden das Anwesen, ohne die vereinbarten Arbeiten beendet zu haben. Die drei Männer konnten jedoch von Zollbeamten mit ihrem Lkw kontrolliert und die Personalien festgestellt werden. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Trio weitere derartige Betrugsdelikte begangen hat und bittet deshalb etwaige Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, in Verbindung zu setzen

Rund 8000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Donnerstag gegen 09.45 Uhr auf der L 222. Eine 57-jährige VW-Lenkerin überholte vor der Einmündung Vordere Buchhalde in Fahrtrichtung Gottmadingen trotz Überholverbot den vor ihr fahrenden Mercedes-Lkw eines 61-Jährigen und übersah hierbei, dass dieser links abbiegen wollte. Nach der Kollision verlor die Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug, schleuderte zunächst in einen Acker und von dort zurück über die Straße auf die gegenüberliegende Wiese.

Ohne gültige Fahrerlaubnis und mit rund 1,6 Promille verursachte ein 27-jähriger Audi-Fahrer am Donnerstag gegen Mitternacht in der Theodor-Hanloser-Straße einen Verkehrsunfall. Der betrunkene Mann war vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Ringstraße unterwegs und prallte kurz vor der Kreuzung Theodor-Hanloser-/ Thurgauer Straße gegen einen auf der rechten Seite geparkten Ford, übersteuerte dann nach links und kollidierte dort mit einem aus der Thurgauer Straße kommenden Mitsubishi eines 54-Jährigen. Ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern, flüchtete der 27-Jährige zu Fuß, sein 28-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt und musste von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Gesamtschaden von rund 15.000 Euro. Nachdem der Fahrer von den Polizeibeamten ermittelt werden konnte, wehrte sich dieser bei der vorläufigen Festnahme, bedrohte und beleidigte die Beamten.

Eine Polizeistreife erkannte am Donnerstag gegen 18.45 Uhr im Begegnungsverkehr auf der Worblinger Straße einen 19-jährigen Autofahrer, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der junge Mann beschleunigte, als er sah, dass die Beamten wendeten und bog rechts in die Rosenstraße ein. In einem Hinterhof stellte er den Pkw ab und flüchtete zu Fuß. Ein Polizeibeamter konnte den Mann nach einer kurzen Verfolgung stellen und vorläufig festnehmen. Sein Freund, der ihm das Auto zur Verfügung gestellt hatte, muss sich wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Zwei Verletzte und Sachschaden von rund 13.000 Euro sind das Fazit eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag gegen 14.20 Uhr auf der L 220 ereignete. Der 28-jährige Lenker eines Fiat hatte hinter einer Autofahrerin die Landesstraße vom Kreisverkehr Rickelshausen kommend in Richtung Böhringen befahren und in Höhe der Mülldeponie nach links in Richtung Überlingen a.R. abbiegen wollen. Während die vorausfahrende Pkw-Lenkerin noch gefahrlos abbiegen konnte, stieß der ihr unmittelbar folgende 28-Jährige mit dem BMW X 3 eines entgegenkommenden 51-jährigen Mannes zusammen. Durch die Kollision wurde der Fiat nach links abgewiesen, prallte gegen den Randstein, überschlug sich anschließend und blieb auf dem Dach in einer angrenzenden Wiese liegen. Während die beiden beteiligten Autofahrer mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurden, mussten die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen aufgeladen und abtransportiert werden. Ausgelaufenes Motorenöl wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Radolfzell beseitigt.

Wegen einer 45-jährigen Frau, die am heutigen Nachmittag, kurz vor 13.00 Uhr, im Jobcenter handgreiflich wurde, musste die Polizei ausrücken und die Tatverdächtige nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik bringen. Die Frau hatte ohne vereinbarten Termin das Jobcenter aufgesucht und Einlass in ein Büro begehrt. Als sie auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet wurde, fing die 45-Jährige an, auf dem Gang laut herumzuschreien. Als sie hierauf von einer Beschäftigten des Jobcenters angesprochen wurde, wurde diese von der Tatverdächtigen attackiert. Nach anfänglichen Schubsen und Kratzen riss die 45-Jährige der Geschädigten ein ganzes Haarbüschel heraus und schlug ihr einen gefüllten Leitz-Ordner auf den Kopf. Beim anschließenden Versuch, in Suizidabsicht über das Treppengeländer zu klettern, konnte die Frau von Beamten des Polizeireviers rechtzeitig festgehalten werden.

Sachschaden von über 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag, gegen 12.10 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Dillstraße entstanden. Der 51-jährige Lenker eines Pkw hatte beim rückwärts Ausparken einen hinter ihm vorbeifahrenden 40-jährigen Autofahrer übersehen und war mit dessen Fahrzeug zusammengestoßen.

Mit Prellungen ist ein 20-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in der Aachenstraße davongekommen. Der junge Mann war an den Fußgängerüberweg, in Höhe des dortigen Drogeriemarkts, herangefahren, dann aber nicht abgestiegen, sondern mit dem Rad über den Überweg gefahren. Hierbei wurde er von einer 33-jährigen Autofahrerin erfasst. Bei dem Aufprall wurde der Radfahrer über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Der 20-Jährige, der über Schmerzen in den Beinen klagte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, welches er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Beträchtlichen Sachschaden hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Donnerstag, zwischen 22.00 - 06.00 Uhr, an einem auf dem Parkplatz eines Firmengebäudes in der Straße "Unter den Reben" abgestellten Opel-Zafira nicht nur beide Fahrzeugseiten zerkratzte, sondern auch die Außenspiegel sowie einen Nebelscheinwerfer und beide Rücklichter demolierte. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei dem Firmenparkplatz beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

