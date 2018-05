POL-KN: Weitere Meldungen aus deem Landkreis Konstanz

Landkreis Konstanz (ots) - Konstanz

Motorrollerfahrer prallt in Gegenverkehr

Zwei Verletzte und Sachschaden von rund 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr in der Fürstenbergstraße. Ein 17-Jähriger war mit seinem Motorroller stadteinwärts gefahren und hatte an der roten Ampel in Höhe Buhlenweg anhalten müssen. Während der Jugendliche wartete und sein Handy bediente, schaltete die Ampel auf Grün, weshalb der 17-Jährige mit der linken Hand Gas gab und gleichzeitig sein Mobiltelefon in die Hosentasche stecken wollte. Hierbei geriet er ins Schlingern, kam auf die Gegenfahrspur und stieß dort mit dem Pkw eines entgegenkommenden 27-jährigen Autofahrers zusammen. Eine hinter dem Rollerfahrer befindliche 27-jährige VW-Fahrerin konnte noch rechtzeitig abbremsen, ein nachfolgender 18-jähriger Pkw-Lenker fuhr jedoch mit seinem VW Golf auf den VW Lupo der Frau auf. Sowohl der Motorrollerfahrer als auch der 17-jährige Beifahrer im VW Golf verletzten sich bei dem Aufprall und mussten vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden.

Stockach

Frau wird handgreiflich

Wegen einer 45-jährigen Frau, die am heutigen Nachmittag kurz vor 13.00 Uhr im Jobcenter handgreiflich wurde, musste die Polizei ausrücken und die Tatverdächtige nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Fachklinik bringen. Die Frau hatte ohne vereinbarten Termin das Jobcenter aufgesucht und Einlass in ein Büro begehrt. Als sie auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet wurde, fing die 45-Jährige an, auf dem Gang laut herumzuschreien. Als sie hierauf von einer Beschäftigten des Jobcenters angesprochen wurde, wurde diese von der Tatverdächtigen attackiert. Nach anfänglichem Schubsen und Kratzen riss die 45-Jährige der Geschädigten ein ganzes Haarbüschel heraus und schlug ihr einen vollen Leitz-Ordner auf den Kopf. Beim anschließenden Versuch, vermutlich in Suizidabsicht über das Treppengeländer zu klettern, konnte die Frau von Beamten des Polizeireviers rechtzeitig festgehalten werden.

Stockach

Unfall auf Parkplatz

Sachschaden von über 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag gegen 12.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufmarkts in der Dillstraße entstanden. Der 51-jährige Lenker eines Pkw hatte beim rückwärts Ausparken einen hinter ihm vorbeifahrenden 40-jährigen Autofahrer übersehen und war mit dessen Fahrzeug zusammengestoßen.

Stockach

Autofahrerin erfasst Radfahrer

Mit Prellungen ist ein 20-jähriger Radfahrer am Donnerstagabend gegen 18.00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Aachenstraße davongekommen. Der junge Mann war an den Fußgängerüberweg in Höhe des dortigen Drogeriemarkts herangefahren, dann aber nicht abgestiegen, sondern mit dem Rad über den Überweg gefahren. Hierbei wurde er vom Pkw einer 33-jährigen Autofahrerin erfasst. Bei dem Aufprall wurde der Radfahrer über die Motorhaube des Fahrzeuges auf die Fahrbahn geschleudert. Der 20-Jährige, der über Schmerzen in den Beinen klagte, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, das er jedoch nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte.

Eigeltingen

Auto beschädigt

Beträchtlichen Sachschaden hat ein unbekannter Täter angerichtet, der in der Nacht zum Donnerstag zwischen 22.00 und 06.00 Uhr an einem auf dem Parkplatz eines Firmengebäudes in der Straße "Unter den Reben" abgestellten Opel Zafira nicht nur beide Fahrzeugseiten zerkratzte, sondern auch die Außenspiegel sowie einen Nebelscheinwerfer und beide Rücklichter demolierte. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges bei dem Firmenparkplatz beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

