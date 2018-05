POL-KN: Gefährlich überholt - Zeugen gesucht

Horgenzell (ots) - Wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt die Polizei gegen den unbekannten Fahrer eines Seat Leon, der am Donnerstagmittag gegen 11.45 Uhr die L 288 von Ravensburg kommend in Richtung Horgenzell befuhr und in Höhe Hübscher trotz einer unübersichtlichen Linkskurve eine vorausfahrende VW-Bus-Lenkerin überholte. Sowohl die 53-Jährige als auch der Gegenverkehr mussten stark abbremsen, um eine Kollision zu verhindern. Verkehrsteilnehmer, die durch den Fahrer des Seat gefährdet wurden, oder Personen, die Hinweise zu dem Pkw-Lenker geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

