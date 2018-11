POL-FR: Freiburg-Herdern: Psychisch auffällige Person verletzt einen Polizeibeamten und leistet Widerstand.

Freiburg (ots) - Am Dienstag, den 27.11.2018, gegen 22:00 Uhr, kam es in Freiburg-Herdern, durch eine 24-jährige psychisch auffällige Person zu einer Widerstandshandlung gegenüber Polizeibeamten, wodurch ein Polizist verletzt wurde. Die Person, welche zuvor in einer psychiatrischen Ambulanz in Freiburg vorgestellt wurde, sollte im weiteren Verlauf in eine spezielle Einrichtung stationär aufgenommen werden. Aufgrund eines zuvor angerauchten Joints sollte die Person durchsucht werden. Plötzlich schlug die psychisch auffällige Person mit einem gezielten Faustschlag in Richtung eines Polizeibeamten und verletzte diesen am Auge. Es folgten weitere Faustschläge und Tritte wodurch glücklicherweise niemand mehr verletzt wurde. Während der Fixierung leistete sie erheblichen Widerstand, stieß immer wieder Beleidigungen und Bedrohungen gegenüber den Polizeibeamten aus. Der verletzte Polizeibeamte musste ambulant behandelt werden. Es trat eine Dienstunfähigkeit ein. Nach einer stationären Aufnahme in einer psychischen Einrichtung wird sich die Person wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, Bedrohung, Beleidigung und wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten müssen.

dw

Medienrückfragen bitte an:

Dominik Walter

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 / 882 - 1023

E-Mail: freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell