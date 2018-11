POL-FR: St. Märgen - UT versuchen am helligten Tag alle 4 Räder eines Autos zu entwenden.

Freiburg (ots) - St. Märgen - Wie jetzt erst bekannt wurde, versuchten der oder die unbekannten Täter am Sonntag den 25.11.2018 tagsüber, an einem Fahrzeug, welches auf dem frei zugänglichen Gelände eines Autohauses abgestellt war, alle 4 Räder zu entwenden. Der oder die Täter waren offensichtlich gestört worden. An der Rädern waren bereits alle Radmuttern gelöst worden. Am vierten Rad steckte das Radkreuz noch. Hinweise auf den oder die Täter konnten bislang nicht erlangt werden.

Bei Zeugenhinweisen wenden Sie sich bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel: 07651/93360 oder den zuständigen Polizeiposten Hinterzarten, Tel: 07652/91770.

