POL-H: 27-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hannover (ots) - Heute Nachmittag (22.12.2017) ist ein 27-Jähriger mit seinem Opel Corsa in der Gemarkung Uetze von der Fahrbahn der Kreisstraße (K) 125 abgekommen und gegen einen Baum geprallt.

Bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover zufolge war der Mann gegen 13:30 Uhr mit seinem Auto auf der K 125, von der Bundesstraße 188 kommend, in Richtung der Ortschaft Schwüblingsen unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum. Bei der Kollision wurde er in seinem Auto eingeklemmt. Alarmierte Rettungskräfte konnten den Schwerverletzten nach kurzer Zeit aus dem Opel befreien und mit einem Rettungswagen in eine Klinik bringen. Die K 125 musste in Höhe der Unfallstelle für etwa 90 Minuten voll gesperrt werden. Den entstandenen Schaden schätzen die Spezialisten auf zirka 10 000 Euro. /has, zim

