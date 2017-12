POL-H: Zeugen gesucht! Uetze: Pkw nach Einbruch entwendet - Fahrzeug in Celle aufgefunden

Hannover (ots) - In der Nacht zu Sonntag, 17.12.2017, sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus (EFH) an der Straße Witten-Legden im Ortsteil Hänigsen eingebrochen und haben anschließend einen BMW aus der Garage entwendet. Das Fahrzeug ist bereits am Montag auf einem öffentlichen Parkplatz in Bröckel (Landkreis Celle) aufgefunden worden.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge hatten sich die Täter im Zeitraum 16.12.2017,12:00 Uhr, bis 17.12.2017, 08:00 Uhr, über eine Terrassentür Zugang zu dem EFH verschafft, anschließend unter anderem den Fahrzeugschlüssel eines schwarzen BMW 330d mit hannoverschem Kennzeichen an sich genommen und diesen daraufhin aus der angrenzenden Garage entwendet.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen des Streifendienstes sowie der Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruchdiebstahl der Polizeiinspektion (PI) Burgdorf führten die Beamten am Montagmorgen zu einem Großparkplatz an der Straße Am Sportplatz in der Gemeinde Bröckel. Das anschließend dort sichergestellte und auf Spuren untersuchte Fahrzeug konnte mittlerweile dem 53-jährigen Eigentümer wieder übergeben werden.

Die Polizei Hannover bittet Zeugen, die insbesondere in den Bereichen Uetze und Bröckel verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 05136 8861-4117 mit der PI Burgdorf in Verbindung zu setzen. /zim, pfe

