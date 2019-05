Polizei Steinfurt

POL-ST: Emsdetten, Transporter aufgebrochen

Emsdetten (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.05.), zwischen Freitagabend 20.00 Uhr und Samstagmorgen 06.10 Uhr, sind am Feldhoek aus einem dort abgestellten weißen Transporter hochwertige Werkzeuge gestohlen worden. Wie die Täter das Fahrzeug öffnen konnten, steht nicht fest. Es wurden Werkzeuge für Press-, Mess- und Regeltechnik sowie Bohrschrauber und Werkzeugbehälter im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte an die Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/9306-4415.

