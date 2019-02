Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Laudenbach: Einbruch in Vereinsheim

Laudenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde in das Vereinsheim der Sportschützen in der Werner-Freyberg-Straße in der Nacht zum Samstag. Die Scheibe eines rückseitig gelegenen Abstellraums entfernten die Täter und stiegen in den Innenraum ein. Durchwühlt wurden zwar diverse Schränke und Behältnisse, gestohlen wurde aber nach bisherigen Feststellungen nichts. Sachschaden entstand in Höhe von mehreren hundert Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern noch an. Hinweise zum Einbruch, der sich zwischen Freitagabend, 23 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr ereignet hat, nehmen die Beamten des Polizeireviers Weinheim, Tel.: 06201/10030, entgegen.

