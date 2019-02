Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim: Einbruch in Gaststätte - Spielautomaten geknackt Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Nacht zum Sonntag verschafften sich bislang unbekannte Täter brachial Zugang zu einer Pizzeria in der Wormser Straße, rissen eine an der Decke angebrachte Überwachungskamera ab und hebelten zwei Geldspielautomaten auf. Wieviel Bargeld den Unbekannten in die Hände fiel, ist bislang noch nicht geklärt und Gegenstand der weiteren Überprüfungen. Die Schadenshöhe dürfte sich nach ersten Angaben des Geschädigten zufolge auf fast 10.000 Euro belaufen. Den Einbruch stellte der Geschädigte am Sonntag gegen 11 Uhr fest und alarmierte die Polizei. Als Einbruchszeit kommt demnach Samstagabend, 22.30 Uhr bis Sonntagvormittag, ca. 11 Uhr in Betracht. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

