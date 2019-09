Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Einbruch in Firmengebäude + Landwirtschaftliche Maschine in Brand geraten + Pkw gerät in Brand + Pkw gestohlen

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Einbruch in Firmengebäude

Oyten. Zwischen Donnerstagnachmittag und Dienstagmorgen öffneten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster einer Halle auf einem Firmengelände in der Industriestraße. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei dürften die Täter aus unbekannter Ursache von der weiteren Tat abgelassen haben und geflohen sein. Bei der Tat entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Mögliche Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen in der Nähe werden unter 04202/9960 von den Beamten der Polizei Achim entgegengenommen.

Landwirtschaftliche Maschine in Brand geraten

Riede. Am Dienstagmittag geriet ein landwirtschaftliches Fahrzeug auf einem Hof in der Straße "Im Alten Land" aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Die Freiwilligen Feuerwehren Thedinghausen, Riede und Felde löschten den Brand ab und verhinderten einen Übergriff auf nahestehende Gebäude. Vor Entstehung des Brandes wurden Schweißarbeiten an dem Fahrzeug durchgeführt. Ob sie mit dem Feuer in Zusammenhang stehen, wird derzeit durch die Polizei Achim geprüft. Der Sachschaden dürfte mehrere zehntausend Euro betragen.

Pkw gerät in Brand

Achim. Am Dienstagabend geriet ein Ford Transit auf einem Parkplatz in der Uphuser Heerstraße aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Trotz des Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Uphusen, brannte das Fahrzeug zu einem Großteil aus. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Ermittlungen der Polizei Achim zur genauen Ursache des Feuers dauern derzeit an.

Unfall zwischen zwei Pkw

Achim. Bei einem Verkehrsunfall in der Straße "Am Freibad" Ecke "Borsteler Landstraße" wurde eine 26-jährige Fahrerin eines Seat leicht verletzt. An der Unfallstelle hielt ein 73-jähriger Fahrer eines Passat verkehrsbedingt an. Die von hinten nahende 26-Jährige übersah dies aus bislang unklarer Ursache und fuhr auf den Passat vor ihr auf. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von fast 5.000EUR. Der Seat musste abgeschleppt werden.

Pkw nach Ausweichmanöver beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Achim. Die Polizei Achim sucht nach einem Unfall in der Obernstaße am Montagabend nach einer bislang unbekannten Fahrerin einer dunklen Mercedes E-Klasse. Die Frau war nach ersten Erkenntnissen in Richtung Innenstadt an einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter vorbeigefahren und dabei auf die Gegenfahrbahn gekommen. Ein ihr entgegenkommender 68-jähriger Fahrer einer Mercedes S-Klasse musste demnach der unbekannten Fahrerin ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Am Pkw des 68-Jährigen ist nach bisherigen Ermittlungen bei dem Ausweichmanöver ein vierstelliger Schaden am Fahrzeug entstanden. Mögliche Zeugen des Geschehens oder die Fahrerin der Mercedes E-Klasse werden gebeten, sich unter 04202/9960 mit der Polizei in Achim in Verbindung zu setzen.

Unfall glücklicherweise ohne Verletzte

Achim. Am Dienstagmittag entstand bei einem Unfall eines 84-Jährigen in einem BMW ein Sachschaden von fast 12.000EUR. Der Mann fuhr in der Lerchenstraße auf ein Grundstück ein und fuhr von dort aus unklarer Ursache durch mehrere Vorgärten der angrenzenden Grundstücke. Der Mann blieb nach ersten Erkenntnissen glücklicherweise unverletzt. Auch Dritte wurden nicht in den Unfall verwickelt. Der BMW musste abgeschleppt werden. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen und der Unfallursache aufgenommen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Pkw gestohlen

Ritterhude. Am Dienstagabend zwischen 19:45 Uhr und 23:30 Uhr stahlen unbekannte Täter einen Audi Q5 von einem Parkplatz vor einem Wohnhaus in der Straße Lehmbarg. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise an das Fahrzeug und flüchteten anschließend mit der Beute im Wert von mehreren zehntausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf verdächtige Umstände oder Personen, die sich in der Nähe aufgehalten haben, an die Beamten Osterholz.

Grundschule: Täter dringen in Gebäude ein und beschädigen mehrere Räume

Osterholz-Scharmbeck. Bislang unbekannte Täter verschafften sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen gewaltsam Zutritt zu einer Grundschule in der Rübhofstraße. Anschließend betraten sie mehrere Räume und beschädigten sie durch Farbschmierereien. Anschließend flüchteten sie und hinterließen einen Sachschaden von mehreren hundert Euro. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen gegen die unbekannten Täter aufgenommen. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden unter 04791/3070 um Hinweise an die Beamten gebeten.

