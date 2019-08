Polizeipräsidium Ulm

Zwei Diebe haben Zeugen am Dienstag in Ulm gestellt. Einen Dritten sucht die Polizei noch.

Zwei Mädchen waren am späten Vormittag in einem Geschäft in der Bahnhofstraße. Sie packten Kleidung von jeweils über 100 Euro in Ihre Taschen. Dann wollten die 14-Jährigen das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen, schilderte ein Zeuge später der Polizei. Der Detektiv stellte die Beiden und verständigte die Polizei. Die stellte die mutmaßlich gestohlenen Waren sicher und gab sie dem Unternehmen zurück. Die Mädchen sehen Anzeigen entgegen. Ihre Mütter holten die Beiden am Nachmittag bei der Polizei ab.

Etwa zur selben Zeit wurde in der Friedrich-Ebert-Straße eine 31-Jährige bestohlen. Sie hatte in ihrem Rucksack ihren Geldbeutel. Den Rucksack verschloss die Frau nicht. Das machte es einem Taschendieb leicht. Er griff zu und verschwand mit der Beute. Ihn sucht die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880), die wegen des Diebstahls ermittelt.

