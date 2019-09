Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Unbekanntes Pulver löst Großeinsatz aus - Landeskriminalamt übernimmt Untersuchung++

Verden (ots)

Ein unbekanntes weißes Pulver, verschickt in einem Briefumschlag, hat am Donnerstagmittag einen Großeinsatz in einem Wohngebiet in Dauelsen ausgelöst. Ein 61-jähriger Anwohner in der Neue Straße öffnete den Umschlag und verständigte sofort Polizei und Feuerwehr, die daraufhin mit einem Großaufgebot von rund 50 Einsatzkräften anrückte. In Schutzanzügen und unter Atemschutz bargen Angehörige des Gefahrgutzuges der Freiwilligen Feuerwehren aus Verden, Dauelsen und Walle den Umschlag mit der Substanz und sicherten ihn vorübergehend in einem speziellen Behältnis. Anschließend wurde das Pulver zu Untersuchungszwecken in das Landeskriminalamt transportiert. Die Verdener Polizei leitete Ermittlungen ein. Die Motivlage ist bislang noch unklar. Menschen kamen nicht zu Schaden.

