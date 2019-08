Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Verletzte nach Auffahrunfall auf dem Westring

Hamm - Mitte (ots)

Am Montag, 12. August 2019 um 16.50 Uhr wurden zwei Personen bei einem Auffahrunfall auf dem Westring verletzt. Ein 23-jähriger Fahrzeugführer befuhr mit seinem Pkw Ford Focus den Westring in südliche Richtung. An der Rotlicht zeigenden Fußgängerampel in Höhe der Bahnhofstraße warten verkehrsbedingt zwei Fahrzeugführer, ein 32-Jähriger mit seinem BMW aus Wickede und eine 45-Jährige mit ihrem Suzuki aus Hamm. Der 23-Jährige fährt auf den Suzuki auf und schiebt das Fahrzeug auf den BMW. Der 32-Jährige und die 23-Jährige werden durch die Wucht des Aufpralls verletzt und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide können das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 2000 Euro beziffert. (ab)

