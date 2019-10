Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Einbrecher hinterlässt Spuren

Am Dienstag zerstörte ein Unbekannter die Fensterscheibe einer Firma.

Ulm (ots)

Montagnacht informierte ein Zeuge die Polizei. Er hatte gegen 1.30 Uhr verdächtige Geräusche in Lorcher Straße gehört. Die Polizei kam und überprüfte das Firmengebäude. Dabei stellten die Polizisten eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die Einbrecher nicht in dem Gebäude gewesen sein. Er war bereits geflüchtet. Seine Spuren hat der Unbekannte am Tatort zurückgelassen. Spezialisten der Göppinger Polizei (07161/632360) haben sie gesichert. Sie geben den Ermittlern wichtige Hinweise auf den Täter.

Viele Einbrüche können durch stabile Türen und Fenster und die richtige Sicherungstechnik verhindert werden. Immer mehr Täter scheitern an den technischen und mechanischen Sicherungseinrichtungen. Schon durch einfache Maßnahmen kann jeder etwas tun. Für die Einbrecher ist es wichtig, dass alles möglichst schnell geht. Leisten Fenster und Türen erheblichen Widerstand, geben die Ganoven ihr Vorhaben schnell auf. Die Polizei empfiehlt, sich gegen Einbruch und Diebstahl zu schützen. Wie das geht, darüber informieren bei den Polizeidienststellen im Land die Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm und Umgebung ist diese unter der Tel. 0731/188-1444 zu erreichen. Sie informiert kostenlos, unabhängig, produktneutral und kompetent, welche Sicherungen am Haus sinnvoll sind. Ergänzend bietet die Polizei Tipps unter www.k-einbruch.de

