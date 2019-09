Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wohnhausbrand

Ludwigswinkel (ots)

Am Sonntag wurde gegen 13:45 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses in der Landgrafenstraße gemeldet. 9 Ortsfeuerwehren mit 18 Fahrzeugen und 71 Einsatzkräften waren bis in die Abendstunden mit Löscharbeiten des aus unbekannter Ursache in Brand geratenen Dachgeschosses beschäftigt. Das Haus ist derzeit unbewohnt und befindet sich im Umbau. Das Dachgeschoß wurde vollständig zerstört, darunterliegende Etagen wurde durch das Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen. Die Schadenshöhe wird auf 30.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Pirmasens hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Wohnhausbrand Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



