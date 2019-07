Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbrecher erbeuten Bargeld

Willich-Anrath (ots)

In der Zeit von 22.45 Uhr bis 23.30 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus, auf dem Mertensweg ein. Das Gebäude ist zurzeit von einem Baugerüst umgeben. Vermutlich gelangten die Täter über den Balkon in die, im Hochparterre gelegene, Wohnung. Das Schlafzimmer wurde durchsucht. Es wurde Bargeld erbeutet.

