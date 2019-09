Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall

Walshausen (ots)

Am 28.09.2019 gegen 23:10 Uhr verlor ein 20-jähriger Pkw-Fahrer auf der Landesstraße 477 zwischen Kleinsteinhausen und Walshausen (Fahrtrichtung Walshausen) in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr ca. 70 Meter über den Grünstreifen, streifte ein Abwasserrohr und überfuhr nach weiteren zehn Metern die auslaufende Seitenschutzplanke. Der Wagen verlor den Bodenkontakt, prallte mit der Front in den Boden, überschlug sich und blieb schließlich auf der Fahrerseite liegen. Der 20-Jährige wurde bei dem Überschlag leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von ca. 5.000 EUR (wirtschaftlicher Totalschaden). Bei der Unfallaufnahme wurde eine erhebliche Alkoholisierung beim Fahrzeugführer festgestellt, so dass ihm eine Blutprobe entnommen werden musste. Darüber hinaus ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Den Wagen hatte er überdies ohne Erlaubnis von einem Freund genommen. Aufgrund der Vielzahl der gravierenden Verstöße muss der 20-Jährige mit einer empfindlichen Strafe rechnen.

