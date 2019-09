Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pirmasens (ots)

Am Sonntagabend, gegen 20:20 Uhr, befuhr ein 38jähriger Pkw-Fahrer die Straße "Am Sommerwald". Im 2. Mittelweg kollidierte er mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Chevrolet. In Folge überschlug sich der Golf und kam auf dem Dach zum Liegen. Der Verursacher konnte sich selbst befreien und trug augenscheinlich leichte Verletzungen davon. Er wurde ins Krankenhaus verbracht. Da bei der Unfallaufnahme drogenspezifische Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde im Krankenhaus ein Drogentest durchgeführt. Dieser verlief hinsichtlich THC und Amphetamin positiv. Ein Atemalkoholtest ergab 0,00 Promille. Der Golf musste mit Totalschaden in Höhe von circa 5000 Euro abgeschleppt werden. Der Heckschaden am Chevrolet wird auf 1000 Euro taxiert. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt.

