Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Motorradfahrer verstorben, Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Zweimal Unfallflucht

Aalen: Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Montag einen geparkten Pkw VW, der zwischen 16.30 Uhr und 19 Uhr in der Schubartstraße abgestellt war und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei in Aalen, Tel. 07361/5240.

Aalen-Neresheim: Als ein 68-jähriger Opel-Lenker am Sonntag gegen 18 Uhr die L 1084 von Elchingen in Richtung Neresheim unterwegs war, kam ihm bei Stetten ein unbekannter Fahrzeuglenker entgegen, der seine Fahrspurseite nicht einhielt. Obwohl der Opel-Lenker noch versuchte auszuweichen, kollidierten die beiden Fahrzeuge mit den Außenspiegeln. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. An dem Opel entstand Schaden von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Neresheim bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07326/919001.

Aalen: Roller-Lenkerin verletzt sich leicht

Am Montagmorgen musste eine 19-jährige Roller-Lenkerin gegen 7.30 Uhr auf der Gartenstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte kurz nach der Einmündung Richard-Wagner-Straße verkehrsbedingt anhalten. Beim Wiederanfahren geriet sie aufgrund eines Ölflecks ins Rutschen, stürzte vom Roller und verletzte sich leicht. Am Roller entstand kein Schaden. Die Polizei in Aalen bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 07361/5240 zu melden. Zudem werden Hinweise auf den Verursacher des Ölflecks gesucht.

Unterschneidheim: Motorradfahrer verstorben

Wie berichtet (siehe beigefügte Ursprungsmeldung), ereignete sich am Samstag, den 21.09.19 gegen 10.25 Uhr auf der L 2223 ein Unfall, bei dem ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Wie nun bekannt wurde, erlag der Mann am Montagabend in einem Krankenhaus seinen Verletzungen.

21.09.2019, 16:49 Uhr

Unterschneidheim: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Am Samstag gegen 10:25 Uhr befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Traktor die Landesstraße 2223 von Unterschneidheim in Richtung Zöbingen. Kurz nach Unterschneidheim wollte der 71-Jährige nach links in einen befestigten Feldweg abbiegen und war bereits mitten im Abbiegevorgang, als ein 33-jähriger Motorradfahrer zum Überholen des Traktors ansetzte. Der 33-Jährige prallte gegen den Traktor und wurde dadurch schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Montagabend fuhr eine 78-jährige Daimler-Lenkerin gegen 19.50 Uhr aus einem Feldweg auf die L 1076 ein und wollte diese überqueren. Dabei übersah sie einen 18-jährigen Skoda-Lenker, der von Pfahlheim in Richtung Erpfental unterwegs war und kollidierte mit diesem. 13.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen-Schrezheim: Einbruch in Bauwagen

Zwischen Sonntagabend und Montagnachmittag drang ein Unbekannter durch ein eingeschlagenes Fenster in einen Bauwagen/Jugendhütte ein, der am Verbindungsweg zwischen dem Sportplatz und dem Mühlgraben aufgestellt ist. Der Dieb entwendete einen kleinen Geldbetrag. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter Telefon 07961/9300 entgegen.

Kirchheim/Ries: Wildunfall

Mit einem die Fahrbahn querenden Reh kollidierte am Montagmorgen ein 28-jähriger VW-Lenker, als er gegen 6.30 Uhr die K 3205 in Richtung Kirchheim befuhr. Der Schaden an seinem Fahrzeug wird auf ca. 3000 Euro beziffert.

Ellwangen-Röhlingen: Unfall beim Einfahren

Am Montagnachmittag fuhr ein 26-jähriger Pkw-Lenker gegen 14.30 Uhr von einem Parkplatz auf die Hauptstraße ein. Dabei übersah er den dort fahrenden Pkw eines 53-jährigen Volvo-Lenkers und kollidierte mit diesem. 10.000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Ellwangen: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufzentrums in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim Ausparken einen geparkten Pkw Audi, der am Samstag zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr dort abgestellt war. Hinweise auf den Verursacher, der einen Schaden von ca. 4000 Euro hinterließ, bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel. 07961/9300.

Ellwangen: Autobahnunfall

Bei stockendem Verkehr kam es auf der BAB 7 am Montagnachmittag gegen 16 Uhr vor der Dauerbaustelle am Virngrundtunnel in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Auffahrunfall. Ein 60-jähriger Fahrzeuglenker war mit seinem Jaguar aus Unachtsamkeit auf einen haltenden 33-jährigen BMW-Lenker aufgefahren. 7000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Eine 38-jährige VW-Lenkerin fuhr am Montagvormittag gegen 10.50 Uhr von einem Parkplatz auf die Lorcher Straße ein. Dabei kollidierte sie mit einem in Richtung Stadtmitte fahrenden 37-jährigen Lkw-Lenker, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 9.000 Euro entstand.

Heubach: Auffahrunfall

Einen Auffahrunfall verursachte am Montagvormittag eine 19-jährige Hyundai-Lenkerin, als sie gegen 11.15 Uhr auf der Gmünder Straße kurz nach Verlassen des Kreisverkehrs auf eine 33-jährigen Fiat-Lenkerin auffuhr, die an einem Fußgängerüberweg angehalten hatte. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Waldstetten: Vorfahrt missachtet

Ein 19 Jahre alter BMW-Fahrer fuhr am Montag gegen 21.45 Uhr vom Rechbachweg in die Hauptstraße ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines dort fahrenden 17-jährigen Yamaha-Fahrers. Durch den Zusammenstoß zog sich der Zweiradfahrer leichte Verletzungen zu.

Schwäbisch Gmünd: Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 25-Jähriger war am Montagnachmittag auf der K3329 zwischen Gmünd und Radelstetten vermutlich zu flott unterwegs, sodass er mit seinem BMW von der nassen Fahrbahn abkam und gegen die Schutzplanken prallte. Es entstand dabei Sachschaden von über 5000 Euro.

