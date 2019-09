Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Lkw streift Pkw

Auf dem Zochentalweg streifte am Montagmorgen ein Lkw-Lenker gegen 6.20 Uhr beim Vorbeifahren einen geparkten Pkw, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro entstanden ist.

Autobahnunfälle Westhausen: Auf der BAB 7 geriet ein 46-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw BMW am Montagmorgen gegen 6 Uhr zwischen den Anschlussstellen Aalen/Westhausen und Ellwangen ins Schleudern und beschädigte dabei die rechte sowie die mittlere Schutzplanke. Verletzt wurde niemand. Am Pkw entstand Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Ellenberg: Am Sonntagnachmittag verursachte eine VW-Lenkerin gegen 14.30 Uhr auf der BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Dinkelsbühl/Fichtenau einen Auffahrunfall, als sie auf einen vorausfahrenden Reisebus auffuhr. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro beziffert.

Unterschneidheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen zog sich am Montagmorgen eine 20-jährige VW-Lenkerin zu, als sie gegen 7.15 Uhr auf der K 3206 von Oberwilflingen in Fahrtrichtung Zipplingen in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn in den Grünstreifen geriet, wo ihr Fahrzeug dann an der Kuppe des Straßengrabens hängen blieb. Die Fahrzeuglenkerin wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

Lorch: Unfallflucht

Vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen VW Passat, der zwischen Freitagmorgen und Samstagmorgen auf einem Parkplatz in der Bürenstraße abgestellt war. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Unfall beim Ausparken

Beim Rückwärtsausparken seines Fahrzeuges beschädigte ein Pkw-Lenker am Montagvormittag gegen 8.50 Uhr einen in der Orderstraße geparkten Pkw. Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro beziffert.

