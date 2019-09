Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad entwendet & Schule beschmiert

Rems-Murr-Kreis (ots)

Weinstadt: Fahrrad entwendet

Zwischen 18:30 Uhr und 20:30 Uhr wurde am Samstag ein an der Aussichtsplattform auf der Luitenbächer Höhe abgestelltes Fahrrad entwendet. Das rote Mountainbike mit weißer Aufschrift hat einen Zeitwert von rund 800 Euro. Auffällig am Fahrrad sind die reflektierenden Speichenclips, die sich zwischen allen Speichen befinden. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Remshalden unter der Telefonnummer 07151 72463 entgegen.

Schorndorf: Schule beschmiert

An der Schlosswallschule wurden mehrere Wände bzw. Mauern mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf rund 2500 Euro geschätzt. Zeugen, denen im Tatzeitraum zwischen dem 18. und 22. September etwas aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 beim Polizeirevier Schorndorf zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell