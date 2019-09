POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall im Leutenbachtunnel & Polizei löst Party auf

Polizeipräsidium Aalen

Leutenbach: Leutenbacher Tunnel nach Unfall gesperrt

Gegen 12:30 Uhr ereignete sich am Montag auf der B 14 im Leutenbacher Tunnel ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Peugeot leicht verletzt wurde. Der Mann prallte aus bislang ungeklärter Ursache zunächst gegen die linke, anschließend gegen die rechte Tunnelwand und kam nach ca. 150 Metern zum Stehen. Am Peugeot entstand Totalschaden, der Tunnel wurde beim Unfall ebenfalls beschädigt, der Schaden wird auf über 5000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Peugeot wurde mit zum Glück nur leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert. Sein Auto ist nicht mehr fahrbereit und muss abgeschleppt werden. Der Tunnel musste zeitweise komplett gesperrt werden, seit 13:00 Uhr ist die Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart wieder frei gegeben. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeugs bleibt der Tunnel in Fahrtrichtung Backnang gesperrt.

Erbstetten: Polizei löst Party auf

Am Samstagabend gingen bei der Polizei zunächst mehrere Anrufe wegen Ruhestörung durch laute Technomusik ein. Eine Überprüfung ergab, dass sich eine Gruppe von über 100 Personen im Bereich der Zufahrt zum Naturschutzgebiet "Räuberhöhle" südlich der Kreisstraße 1897 zu einer lautstarken Party versammelt hatte. Hierzu wurden an der Örtlichkeit unter anderem Musikanlagen, Beleuchtung und mehrere Zelte aufgebaut. Die Elektrogeräte wurden mit einem Stromaggregat betrieben. Da es sich bei der Örtlichkeit um ein Naturschutzgebiet handelt, wurde den anwesenden Personen ein Platzverweis erteilt, um die Veranstaltung zu beenden. Ein 30-jähriger Mann, der hiermit nicht einverstanden war und der mehrfachen Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen nicht Folge leistete, musste schließlich in Gewahrsam genommen werden. Da er sich hiergegen wehrte, muss er nun mit einer Strafanzeige rechnen. Einen 20-jährigen Mann, der den Beamten gegenüber beide Mittelfinger zeigte, erwartet zudem eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Vor Ort blieb ein unschönes Bild zurück - die Örtlichkeit war mit Flaschen und anderem Unrat stark vermüllt. Zudem bestand aufgrund eines am Waldrand entzündeten Lagerfeuers Brandgefahr.

