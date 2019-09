Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Winterbach: Hoher Schaden bei Unfall auf B 29

Winterbach (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Fahrer eines VW Passat am Montagvormittag, gegen 10:30 Uhr von der linken auf die rechte Fahrspur und prallte dort mit hoher Geschwindigkeit ins Heck eines Lkw. In der Folge überschlug sich der Passat mehrfach und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen der B 29 zum Stehen. Sowohl am VW, als auch am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Trotz der schweren Beschädigungen an den Fahrzeugen gab es zum Glück keine Verletzten zu beklagen. Die B29 musste in Fahrtrichtung Stuttgart kurzzeitig komplett gesperrt werden. Derzeit wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es kommt allerdings zu Verkehrsbehinderungen.

