BPOLI-KN: Vorkommnisbericht der Bundespolizei Konstanz (28./ 29.08.2019)

Nachstehend der Vorkommnisbericht der Bundespolizeiinspektion Konstanz vom 28./ 29.08.2019.

Deutsch-Schweizer Fahndungseinsatz im Bodenseeraum

Am 28./ 29.08. führten Bundes- und Landespolizei, die Bundeszollverwaltung, die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) sowie mehrere Kantonspolizeien wieder eine gemeinsame Fahndungsaktion im Bodenseeraum beidseits der Grenze durch. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kam dabei zum Einsatz. Die Kontrollen fanden ab 17 Uhr (28.08.) bis kurz nach Mitternacht (29.08.) statt. Sie erfolgten auf deutscher Seite in den Landkreisen Konstanz, Ravensburg und Tuttlingen; ferner in der Schweiz in den Kantonen Zürich, Thurgau und Schaffhausen. Es wurden jeweils Kontrollstellen eingerichtet und insgesamt über 100 Personen überprüft. Die eingespielte Zusammenarbeit zwischen den in- und ausländischen Sicherheitsstellen ist ein bedeutender Aspekt in der regionalen Kriminalitätsbekämpfung. Beidseits der Grenze wurden bei dem Fahndungseinsatz unter anderem vier Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie zwei Fahrten unter mutmaßlicher Wirkung berauschender Mittel aktenkundig. Außerdem konnten in Deutschland und der Schweiz Dokumente festgestellt werden, die laut Schengener Informationssystem (SIS) gesucht worden waren. Die gemeinsamen Einsatzteams wurden mit dem eingesetzten Hubschrauber der deutschen Bundespolizei zwischen den Kontrollpunkten transportiert.

Gewahrsamnahme im Stadtbahnhof Friedrichshafen

Gestern Mittag (29.08.) störte ein 51-jähriger Mann Bundespolizisten bei der Vornahme von Amtshandlungen im Stadtbahnhof Friedrichshafen. Der Mann erhielt daraufhin von den Beamten einen Platzverweis. Dem Platzverweis kam er allerdings nicht nach, vielmehr sprang er plötzlich und in bedrohlicher Weise auf die Polizisten zu. Dem Alkoholisierten mussten daraufhin Handfesseln angelegt werden. Er wurde zur Dienststelle gebracht und dort wenig später wieder entlassen. Der Störende begab sich allerdings erneut in den Bahnhof und bepöbelte nun Reisende. Jetzt wurde der Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er konnte am späten Abend seinen Weg fortsetzen.

Bundespolizei nimmt Gesuchten im Bahnhof Singen fest

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung überprüften gestern Mittag (29.08.) Bundespolizisten im Bahnhof Singen einen 23-jährigen Mann. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen im polizeilichen Fahndungssystem ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz wegen begangener Ordnungswidrigkeiten vorlag. Der Verurteilte zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 80 EUR gestern und konnte somit eine 4-tägige Ersatzfreiheitsstrafe in einer Justizvollzugsanstalt abwenden.

