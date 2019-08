Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Bundespolizei nimmt Gesuchte in Konstanz und Friedrichshafen fest

Konstanz/ Friedrichshafen (ots)

Im Rahmen der Binnengrenzfahndung überprüften gestern Abend Bundespolizisten im Bahnhof Singen einen 22-jährigen Mann. Dabei wurde festgestellt, dass gegen den deutschen Staatsangehörigen im polizeilichen Fahndungssystem ein Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Konstanz vorlag. Hintergrund war eine rechtskräftige Verurteilung wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Der Verurteilte hatte die daraus resultierende Geldstrafe bisher nicht bezahlt. Daher erließ die Staatsanwaltschaft schließlich Vollstreckungshaftbefehl. Auch nach seiner Festnahme gestern zahlte der Mann die geforderte Geldstrafe in Höhe von 300 EUR nicht. Er wurde daher zum Zwecke der Verbüßung einer 20-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Kurz nach Mitternacht gelang dann Bundespolizisten im Stadtbahnhof Friedrichshafen die Festnahme eines ebenfalls gesuchten Mannes. Auch hier war es die Staatsanwaltschaft Konstanz, die den 57-jährigen Reisenden mit Vollstreckungshaftbefehl suchte. Dem Haftbefehl lag eine rechtskräftige Verurteilung wegen Diebstahls vor. Auch in diesem Fall zahlte der deutsche Staatsangehörige die geforderte Geldstrafe in Höhe von 190 EUR auch nach seiner gestrigen Festnahme nicht. Er wurde daher zum Zwecke der Verbüßung einer 19-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe ebenfalls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Werle

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell